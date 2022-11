Tchad : au Ouaddaï, l'ONAPE accompagne les promoteurs dans la gestion des projets

La Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé un atelier de formation sur le mécanisme de mise en œuvre des recommandations du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), relatives aux personnes vivant avec un handicap, ce 2 novembre au Musée national.



L'atelier consistera en des exposés et réflexions de groupe. Le président du comité d’organisation, Abdelaziz Abakar Adam, indique que malgré l'existence des textes et des lois, les personnes vivant avec un handicap sont exposées à la marginalisation, à la négligence et à l'inapplicabilité des textes.



Malgré l'existence des textes sur les exonérations à leur profit, ceux-ci demeurent méconnus par les responsables. L'application des textes relatifs aux situations des personnes vivant avec un handicap n'est pas un acte de charité que la société leur octroie, c'est droit qu'ils doivent avoir. Ils doivent bénéficier et jouir des mêmes droits que des personnes sans handicap, défend Abdelaziz Abakar Adam.



Le président de la CNDH, Mahamat Nour Ahmat Ibedou, rappelle que le DNIS a reconnu la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l'Homme des personnes vivant avec un handicap. Celles-ci continuent d'être confrontées à des obstacles à leur participation à la société, en tant que membres égaux et de faire l'objet de discriminations et de violations des droits de l'Homme.



Le DNIS, au titre de ses recommandations et résolutions, préconise entre autres, de veiller à l'application effective des textes portant protection des personnes, vivant avec un handicap, de leur créer des centres de formation socioprofessionnelle, des centres de traduction des textes en braille et un centre d'interprétariat. Mahamat Nour Ahmat Ibedou a exhorté à une participation assidue et dans la mesure du possible, afin que ces échanges leur soient profitables dans leur vie sociale et professionnelle.