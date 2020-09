Tchad : au Ouaddaï, l'ONAPE lance un programme de formation des diplômés sans expérience

Le directeur général de l'Office nationale de la promotion de l'Emploi (ONAPE), Sadick Ibrahim Dicko, indique que cette stratégie permettra aux jeunes demandeurs d'emploi d'acquérir des expériences professionnelles, de développer également leur employabilité et faciliter leur insertion dans le monde professionnel.



Selon lui, dans ce contexte de la mondialisation, la question de l'emploi demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est ainsi que le ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue social a mis en place l'ONAPE comme instrument de lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté en milieu urbain et rural.



Avec la croissance des nouveaux diplômés et les exigences sur le marché de l'emploi, un programme de formation est créé à travers des stages pré-emploi pour concilier la théorie à la pratique.