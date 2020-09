Tchad : au Ouaddaï, l'épidémie de Chikungunya commence à régresser

Au Ouaddaï, l'épidémie de Chikungunya commence à régresser, a affirmé jeudi le médecin-chef de district d'Abéché, Dr. Abdoulaye Moustapha, assurant l'intérim du délégué sanitaire provincial.



"On peut dire Alhamdoullilah, pour le moment l'épidémie commence à régresser. De plus de 1000 cas, nous sommes présentement à 400 et quelques cas, donc c'est une bonne chose", souligne Dr. Abdoulaye Moustapha.



"Espérons que d'ici deux, trois semaines, nous allons en finir avec l'épidémie de Chikungunya, tout en restant vigilants. Il faut toujours respecter les mesures de prévention, désinsectiser les maisons, les rues, les fleurs, tout ça, il faut toujours pulvériser et ne pas laisser les gîtes de moustiques pour qu'il y ait encore prolifération du Chikungunya", explique-t-il.



Selon lui, "si nous continuons avec ce rythme, dans quelques temps nous allons nous débarrasser du Chikungunya."



Des cas communautaires non enregistrés



Plus de 25.661 cas de Chikungunya et un décès ont été officiellement enregistrés au Ouaddaï depuis l'apparition de la maladie. Ces chiffres ne prennent pas en compte les cas communautaires qui ne sont pas enregistrés.



"Nous avons un décès déclaré. Il y a une sous-notification des décès parce que les gens nous disent parfois qu'il y a des décès. Quand on se renseigne, c'est des décès communautaires. Ces décès, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit du Chikungunya, il faut faire des investigations. On aimerait que la communauté nous aide pas rapport à ça", indique Dr. Abdoulaye Moustapha.



"Quand la population entend qu'on dit qu'il n'y a pas de cas de décès de Chikungunya, ce n'est pas vrai. Il y a les cas de décès au niveau communautaire, et ces décès ne sont parfois pas répertoriés", précise Dr. Abdoulaye Moustapha.



Il demande à la population d'aider les autorités sanitaires à "identifier ces cas de décès car c'est toute la population qui est atteinte."