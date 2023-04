Tchad : au Ouaddaï, le CRADEL encourage l'accès à l'éducation à travers la distribution de kits scolaires

Le commandant de la force française, le colonel Philippe, et le coordinateur du CRADEL, Abdelhamid Hassaballah, ainsi que d'autres membres du centre ont assisté à la remise de ces fournitures scolaires.



La distribution de ces kits s'inscrit dans le cadre du projet "Un enfant, un kit scolaire et appui aux enseignants", initié par le CRADEL et financé par la force française basée à Abéché. Au total, 100 kits scolaires ont été distribués aux élèves de cinq établissements scolaires d'Abéché.



Le chargé de programme du CRADEL, Mbaïoussoum Ferdinand, a expliqué que cette distribution vise à améliorer l'accès à l'éducation pour tous les enfants, sans distinction. Il a également souligné que son organisation travaille pour le développement de l'éducation à l'échelle nationale.



Le colonel Philippe a exprimé sa satisfaction et ses encouragements au CRADEL pour son engagement dans l'amélioration du système éducatif tchadien. Les retours des parents d'élèves et des enseignants des écoles visitées ont confirmé que ce projet de distribution de kits scolaires améliore considérablement le quotidien des élèves et soulage les parents défavorisés.