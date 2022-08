Tchad : au Ouaddaï, le RNDT Le Réveil renforce sa présence à Abougoudam

Au total, une soixantaine de jeunes filles et garçons est installée. Le président du comité d'organisation de l'assemblée générale élective de la fédération provinciale du RNDT Le Réveil du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a déclaré que le parti est rassembleur et oeuvre pour le développement du Tchad.



Ousmane Hamdan Azib a exhorté les militants d'être à l'écoute pour la bonne marche du parti dans le département d'Abougoudam. Il a invité les jeunes d'Abougoudam à être solidaires derrière le gouvernement de transition et d'œuvrer pour le vivre ensemble.



Le président de la sous-fédération du RNDT Le Réveil du département d´Abougoudam, Hissein Idriss Gougouni, a promis d'oeuvrer pour le triomphe du parti au Ouaddaï.



La sous-fédération des femmes d'Abougoudam a pour présidente Batoul Ahmat tandis que le bureau des jeunes est dirigé par Tahir Adam Mahamat.