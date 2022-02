Tchad : au Ouaddaï, le ministre de l'Administration appelle à soutenir le nouveau gouverneur

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation Mahamat Bechir Cherif a installé ce 25 février le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï. Brahim Ibni Oumar, nommé par décret n° 499 du 23 février 2022, remplace le général Ahmat Dari Bazine.



"Il s'agit d'une nouvelle page dans le devenir de cette province", a déclaré le ministre. Mahamat Bechir Cherif a indiqué que le gouverneur entrant est "un homme de longue et riche expérience dans la gestion des hommes et des affaires de l'État, comme l'attestent les différentes fonctions qu'il a assumées".



Le ministre a exhorté la population à apporter son concours dans l'accomplissement des missions du nouveau gouverneur, un "jeune cadre très dynamique et plein d'expériences dans la gestion des affaires publiques".



Le gouverneur est dépositaire des pouvoirs de la République. Il est chargé d'appliquer les lois et règlements de faire appliquer la politique du gouvernement de transition dans sa circonscription de compétence.