Tchad : au Ouaddaï, les personnes vulnérables continuent à recevoir des kits alimentaires

L'Association socioculturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï (ASCEDO), et l'Association Action Solidaire, ont organisé le 4 avril 2023, une séance de distribution de kits alimentaires destinés aux personnes vulnérables dans le 4ème arrondissement de la ville d'Abéché.



Cinquante bénéficiaires ont reçu un don composé de sucre, de dattes et de haricot. La distribution de ces kits alimentaires a été rendue possible grâce à l'appui financier des membres de l'Association Action Solidaire vivant en France, de la société Guéri, ainsi que du bureau exécutif de l'ASCEDO.



Le secrétaire général de l'ASCEDO, Daoud Mahamat Abakar, a déclaré que la distribution de ce don aux personnes vulnérables visait à les aider à passer ce mois béni dans de bonnes conditions. Daoud Mahamat Abakar a ajouté que chaque personne devrait faire de son mieux pour soutenir les personnes vulnérables pendant cette période de Ramadan.



Il a enfin précisé que d'autres personnes diminuées dans certains quartiers pourront également recevoir des kits alimentaires dans les jours à venir. Daoud Mahamat Abakar n'a pas manqué de remercier tous les partenaires qui soutiennent constamment son organisation et les a exhortés à maintenir le cap pour renforcer davantage les liens de coopération.



Quelques bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les membres de l'ASCEDO pour avoir pensé à eux.