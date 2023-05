Tchad : au Ouaddaï, les volontaires de la Croix-Rouge célèbrent la journée internationale

Sous le thème, « avec le cœur », le comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï a commémoré ce lundi 8 mai 2023, l´anniversaire du mouvement créé par le père fondateur Henry Dunant.



La cérémonie s'est déroulée au siège dudit comité, sis au quartier Bendjedid Taïba dans le 1er arrondissement. C'était en présence du 1er adjoint au maire de la ville d’Abéché khadidjé Assamah Issa, du coordinateur national de la CRT du Tchad yakhoub Allamine et des plusieurs secouristes du dit comité.



Le secrétaire général de la Croix-Rouge du Ouaddaï Mahmoud Mahamat Ali a rappelé que la Croix rouge provinciale a formé des centaines et des milliers des volontaires qui interviennent lorsque le besoin se fait sentir. Mahmoud Mahamat Ali d’ajouter que le comité a un grand rôle à jouer et cela consiste à sensibiliser toutes les couches sociales.



Le président de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja, a relevé que la mission principale du mouvement est de prévenir et d'alléger en toute circonstance les souffrances la vie de la population afin d'apporter les premiers secours, tout en respectant la dignité humaine. Mahamat Daoud Kherdja a précisé aussi que cet anniversaire est célébré dans un contexte particulier, surtout avec la guerre qui sévit au Soudan voisin, ayant occasionnée un mouvement important de Soudanais vers le Tchad.



Cet afflux selon le président du CRT du Ouaddaï pèse certainement sur l´environnement. Il a demandé enfin aux secouristes actifs afin de servir leurs frères soudanais.



Le coordinateur national de la Croix-Rouge du Tchad, Yakhoub Allamine quant à lui, a rendu un hommage mérité aux secouristes du mouvement de la Croix-Rouge qui ne cessent d'apporter assistance aux personnes affectées par des conflits armés et d'autres situations d'urgences à travers le monde.



Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux nouveaux secouristes formés en décembre 2022, ils sont plus de 200.