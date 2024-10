Tchad : au Ouaddaï, sensibilisation sur l'importance de l'école et de l'alimentation scolaire

Du 10 au 15 octobre 2024, le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, accompagné du chef de service de la nutrition et de l'alimentation scolaire du Ouaddaï, a entamé, une tournée dans deux inspections, à savoir : l'inspection de l'enseignement primaire d'Abougoudam et celle de Malanga, localité située à 60 km au Nord-Est d'Abéché.



Dans ces localités, le délégué et sa suite ont tenu des rencontres d'échanges regroupant les responsables éducatifs, les représentants des parents d'élèves, et bien d'autres.



L'objectif de cette descente rentre dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur l'importance de l'école tchadienne, la gestion d’une cantine scolaire et la scolarisation des filles et leur maintien.



A Malanga, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Bourtail, Abdel-Aziz Moukhtar, a donné un bref aperçu sur son inspection qui se résume en grande partie sur l'insuffisance du personnel enseignant. Pour sa part, le chef de service de la nutrition et de l'alimentation scolaire, Issa Dreya a axé son intervention sur la cantine scolaire.



Il a fait savoir à l'assistance que cette cantine est offerte par le Programme alimentaire mondial (PAM), dans le but de soutenir l'école tchadienne, et surtout, d'encourager les élèves à poursuivre leurs études le plus longtemps possible. Cependant, il a invité les directeurs d'école et les parents d'élèves à collaborer, pour une gestion rationnelle de la cantine, et pour le bien-être des enfants.



Le délégué provincial en charge de l'éducation nationale du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, a tenu à éclairer l'assistance sur les trois points qui constituent le mobile de son déplacement : la rentrée scolaire, la gestion de la cantine scolaire et la scolarisation des filles et leur maintien.