TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, un mort et cinq blessés dans une attaque à Andangoul


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 11 Novembre 2025



Un incident tragique s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 2 heures du matin, dans le village d’Andangoul, une localité située à une vingtaine de kilomètres d’Am Dam, dans la province du Ouaddaï.

Selon les informations recueillies, un groupe de malfrats armés, arrivés à bord de trois motos, a tenté de cambrioler des habitants, avant d’ouvrir le feu sur un groupe de six personnes. Le bilan fait état d’un mort sur le coup et de cinq blessés, dont quatre grièvement atteints qui ont été évacués d’urgence à Abéché, pour recevoir des soins appropriés.

La sixième victime, légèrement blessée, a reçu les premiers soins sur place. Informés de la situation, Mahamat Saleh Daoud, ex-conseiller national, et Daoud Youssouf Bourma, fils de la localité, présents à Am Dam pour une visite familiale, sont partis compatir avec les familles des victimes.


