Tchad : au Ouaddaï, une formation pour accélérer la vaccination des enfants zéro-dose

Dans le cadre du projet ACOVEZET-Accélérer la couverture vaccinale des enfants zéro-dose à l’Est du Tchad, financé par GAVI, une session de formation des formateurs et formatrices a été organisée au profit des organisations communautaires de base (OBC) et de l’ONG Enfants du Monde (EdM), membres du consortium du projet.



Cette formation repose sur un guide pédagogique conçu pour renforcer les capacités des formateurs chargés de former, encadrer et suivre les animateurs communautaires responsables des séances d’éducation à la santé au sein des communautés bénéficiaires. L’initiative intervient dans un contexte de faible couverture vaccinale dans plusieurs zones de l’Est du Tchad, touchant notamment les communautés hôtes, les réfugiés, les populations transhumantes et les apprenantes des centres d’alphabétisation.



À travers la mobilisation communautaire, le projet entend sensibiliser ces groupes à l’importance de la vaccination complète des enfants contre des maladies évitables telles que la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, l’hépatite B, la fièvre jaune, le paludisme et les diarrhées à rotavirus.



Des fiches d’animation ont été élaborées pour appuyer les séances d’éducation à la santé. Elles feront l’objet d’une adaptation à partir des résultats d’un diagnostic communautaire en cours, visant à mieux intégrer les réalités socioculturelles locales. La formation a pour objectif principal de renforcer les compétences des formateurs, tant sur le contenu sanitaire que sur la méthodologie d’animation, la supervision des séances et l’élaboration d’un plan de formation en cascade.



À l’issue des travaux, une appropriation harmonisée des outils pédagogiques et une meilleure coordination des actions de terrain sont attendues. La session regroupe les chefs de projet et chargés de suivi-évaluation des OBC, le personnel d’Enfants du Monde, les délégués sanitaires des provinces du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila, ainsi que des représentants des districts sanitaires, du PEV et de la Direction de la santé familiale.



Les travaux sont facilités par Naissem Sylvain et Capello Cecilia d’Enfants du Monde, avec l’appui à distance de Sama Rufine, spécialiste des innovations et partenariats stratégiques. La formation se déroule sur une durée de quatre jours.