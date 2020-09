Tchad : au Ouaddaï, une production en hausse pour des bénéficiaires de crédit agricole

Le chef de poste de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) d'Abéché, Hamid Hissein Kadou, et la délégation conduite par le directeur général Sadick Brahim Dicko, ont visité vendredi le champ d'arachide et de pénicillaire d'un promoteur de crédit agricole à Batouma, localité située à la sortie de la ville.



Le représentant du chef de canton Bordjou, Souleymane Ragaba, s'est réjoui de la visite du directeur de l'ONAPE et s'est dit conscient de son rôle.



Le chef de poste de l'Office à Abéché, Hamid Hissein Kadou, a fait savoir que le crédit agricole de cette année dans la province du Ouaddai s'élève à plus de 133 millions de Fcfa.



D'après son constat fait par rapport à l'année passée, la production agricole de ce promoteur a augmentée puisqu'il a labouré 4 à 5 hectares de plus que l'an passé.