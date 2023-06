Tchad : au PDI, le salut réside dans la fédération

Le Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale (PDI) a tenu ce 10 juin au centre Al-mouna un congrès de restitution d'un autre congrès tenu il y a deux mois à Kolobo au sud du pays. Dans son allocution, la présidente du parti, Beassemda Lydie a vanté les vertus de la fédération que défend bec et ongles sa formation politique.



Cette fédération est le remède aux problèmes du Tchad. C'est pourquoi le parti est "l'un des acteurs majeurs à l'inscrire dans le référendum constitutionnel parmi les résolutions globalement contestées du dialogue national inclusif", informe la présidente Beassemda Lydie.



Cette fédération en effet, est nécessaire à "une véritable refondation du Tchad" dans la mesure où l'État unitaire fortement décentralisé "dangereux, ne sert que les intérêts d'un groupe depuis soixante ans". Une preuve d'oppression des partisans de l'État unitaire fortement décentralisé est "l'accaparement des terres, par les multinationales pour "un projet inique dénommé zones économiques spécialisées".



Puisque l'État unitaire profite au gouvernement, il combat le fédéralisme. La configuration de la commission chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, l'adoption d'un projet de constitution sur la forme unitaire de l'État en sont les principales preuves, explique la présidente du PDI.



Beassemda Lydie instruit ses militants à informer la population de la gravité de ces subterfuges et à vanter les vertus du fédéralisme. Dans cette activité, la femme doit être à l'avant-garde.