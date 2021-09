Tchad : au Salamat, l’ONASA lance la vente de céréales à prix subventionné

Plus de 1.400 sacs seront vendus. Le prix du sac de 100 kg subventionné par l'État est fixé à 10.300 FCFA à l'ONASA, au lieu de 13.000 FCFA au marché. La cérémonie de lancement officiel de la vente est organisée dans les locaux de l'Office en présence du préfet du Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, par ailleurs président du comité chargé de l'opération.



Pour bien gérer la vente, un comité composé des leaders religieux musulmans et chrétiens, des représentants des vulnérables, de l'association pour la défense des droits des consommateurs et d'autres représentants de la société civile, est mis en place pour la circonstance.



Selon le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, les bénéficiaires directs sont les personnes vulnérables de premier degré qui sont répertoriés par le comité. Il promet d'être présent et de veiller personnellement pendant la durée de 10 jours accordée à la vente. Le préfet précise que les autres personnes ne seront servis qu'après la satisfaction totale des vulnérables.



Après avoir été servis, quelques personnes ont exprimé leur reconnaissance aux plus hautes autorités pour cet honorable geste qui vient à point nommé en cette période où la situation alimentaire est difficile.