Tchad : au Salamat, l'association des communicateurs marque 3 ans d'engagement pour la paix

Pour marquer particulièrement ses 3 ans d'existence, l'association des communicateurs de la province du Salamat célèbre son anniversaire couplé au lancement de ses activités. Parmi ses objectifs, l'association vise à sensibiliser la population pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale, l'hygiène et l'assainissement de la ville d'Am-Timan.



La présidente du comité d'organisation, Assara Ahmat Mahamat Ali, a souhaité la bienvenue avant de remercier tous ceux qui ont contribué à l'événement.



Selon le président de l'association Al-hissein Issa, le plan d'action de son organisation prévoit pour l'année en cours, le renforcement des capacités des membres de l'association sur des thématiques axées sur la vie associative, le mécanisme de gestion des conflits et d'autres sujets.



Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Brahim Al-hissein Ahmat, lance un appel aux autres organisations de jeunes d'emboîter le pas afin de contribuer au développement.



Intervenant à son tour, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, souligne que les jeunes sont les ambassadeurs de la paix après de leurs communautés respectives. Ceci étant, ils ont une lourde responsabilité d'oeuvrer pour le changement de mentalité positive en favorisant l'esprit de la paix et du vivre-ensemble.