Tchad : au Salamat, les autorités veulent accélérer la rentrée scolaire très timide

Face au démarrage de la rentrée scolaire, très timide dans la province du Salamat, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a organisé ce 18 octobre 2023, une rencontre regroupant, enseignants, parents d'élèves et autorités traditionnelles pour accélérer la reprise effectivement des cours dans les établissements scolaires.



Prévue pour diagnostiquer les maux qui freinent l'effectivité de la reprise des cours dans l'ensemble de la province, cette rencontre a mobilisé un grand nombre de personnes, toutes, parties prenantes du système éducatif dans la province.



Dès l'entame de la rencontre, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a dans son message, martelé que le secteur de l'éducation reste et demeure une constance de réflexion des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers.



Depuis le lancement officiel de la rentrée pédagogique dans la province, la reprise des activités semble très timide selon le constat fait par le gouverneur. Raison pour laquelle, cette rencontre a été tenue.



Pour le gouverneur du Salamat, le secteur éducatif est une priorité des plus hautes autorités du pays. Il ajoute que c’est dans cette optique que la séance est convoquée en vue d’identifier les causes réelles qui entravent la reprise, et proposer des pistes de solutions idoines pour permettre l’effectivité des cours dans les etablissements.



L'éducation étant considérée l'affaire de tous, il exhorte les responsables en charge, les parents d'élèves, les autorités administratives et traditionnelles, à tout mettre en œuvre pour l'envoi massif des enfants dans les établissements scolaires.