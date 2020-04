Tchad : au Salamat, une unité d'action face au Covid-19

La Commission de la cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire, s'est réunie ce mercredi 15 avril à la salle de réunion du gouvernorat en présence du Secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA.



L'objectif de cette rencontre est d'évaluer l'évolution des activités liées à la lutte contre le Covid-19 à Am-Timan.



La pandémie du coronavirus qui continue de tuer à travers la planète, oblige tout le monde à se mobiliser fortement pour riposter contre ce mal qui a endeuillé des milliers de familles dans tous les continents.



La commission de la cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire tient depuis quelques semaines, des rencontres pour tenter de barrer la route au Covid-19. Depuis le mardi 14 avril, les rencontres sont désormais quotidiennes.



Le même jour, les membres de la commission ont effectué une descente au site prévu pour la mise en quarantaine des cas qui seraient éventuellement détectés.



Lors de la rencontre de ce mercredi, le délégué sanitaire provincial du Salamat, Dr. Ahmed El Hadj IDRISS a présenté l'évolution de la situation. Selon lui, jusqu'au matin, le résultat du prélèvement effectué sur 2 cas suspects n'était pas connu. Mais notons qu'au sortir de la rencontre, les 2 suspects prélevés à Am-Timan, sont tous déclarés négatifs.



Les associations s'activent depuis le début de la crise à apporter leurs appuis à la lutte contre cette maladie. L'association Dar-Badja Zakouma a même reçu un message de félicitations du ministère de l'Administration du Territoire pour ses interventions multiples.



D'autres associations ont apporté également leurs appuis. Il s'agit de l'association "Al-Haya" des forages d'eau, l'association "Annasour" des Femmes d'Am-Timan et les propriétaires des magasins d'alimentation.



Plusieurs dizaines de kits de lavage des mains et des cartons de savon de ménage ont été offerts à la commission par ces organisations.



Réceptionnant ces matériels, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara représentant le Gouverneur, a saisi l'occasion pour remercier de tout cœur ces organisations au nom du Président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno, pour le soutien qu'elles ont apporté. Il a appelé la population au respect des mesures édictées par le gouvernement, seul moyen d'éviter la maladie.