Tchad : au Sila, atelier de validation des villages bénéficiaires des ouvrages hydrauliques

Le gouverneur du Sila, Ismaël Yamouda Djorbo, a ouvert l'atelier de validation de listes des villages bénéficiaires des ouvrages hydrauliques du Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Semi Urbain et Rural (PAEPA-SU MR), Phase 2 dans la province de Sila, à Goz-Beïda.



Le délégué provincial de l'Eau, Ibrahim Allamine Yacoub a souhaité la bienvenue et bon séjour à Goz-Beïda. Par ailleurs, il souligne « qu'ensemble, nous allons évaluer et valider les choix effectués afin de garantir que les villages les plus vulnérables sont priorisés dans cette deuxième phase des travaux hydrauliques ».



Dans son discours, le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo affirme qu'il n'est un secret pour personne que Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, accorde une attention très particulière à toutes les questions liées à l'accès à l'eau potable, et à l'assainissement pour tous. C'est ce qui explique que la gestion et la mobilisation des ressources en eau sont inscrites parmi les priorités de la politique du gouvernement, notamment dans le cadre du développement local pour les collectivités territoriales décentralisées.



C'est dans ce cadre social que le gouvernement de la République du Tchad a ratifié le financement du Projet PAEPA-SU MR, au profit de la population de la Tandjilé, de Salamat, de Sila, des deux Mayo Kebbi, du Moyen Chari et du Mandoul à hauteur de l00%, par un don de la Banque Africaine de Développement et le Tchad.



Ismaël Yamouda Djorbo a remercié la Banque Africaine de Développement pour ces appuis multiformes qu'elle ne cesse d'apporter au gouvernement de la République du Tchad, et particulièrement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il a adressé ses sincères remerciements à l’équipe du projet, aux partenaires technico-financiers, et aux différents acteurs intervenant dans le secteur pour leur appui constant.