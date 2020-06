Tchad : au Sila, l’ONAPE remet des crédits agricoles pour renforcer la production

L’Office nationale pour la promotion de l’emploi (ONAPE), a lancé lundi à Goz Beida la remise des crédits agricoles aux bénéficiaires afin d’accroître les rendements et la production agricole.



La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de la province de Sila, Abdraman Ali Mahamat, des autorités traditionnelles, administratives et militaires de la localité.



Le chef de bureau de l’ONAPE, Goungou Ahounta Ahounta, a demandé aux bénéficiaires de travailler et de rembourser l’argent afin que d’autres puissent en bénéficier. Il a expliqué que son institution est disponible pour aider et accompagner les jeunes afin d’avoir des opportunités de travail.



Le sultan de Dar sila, Seid Brahim Moustapha, a indiqué que c’est la première fois que la province reçoit des subventions agricoles pour accompagner de jeunes bénéficiaires.



Il a exhorté la population à labourer la terre, en abandonnant les velléités guerrières.



Ouvrant la cérémonie, le gouverneur de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat a mis l’accent sur le remboursement et le travail adéquat pour un bon rendement. Il a expliqué que ces crédits visent à juguler le chômage et le sous-emploi au Tchad.



1529 projets sont bénéficiaires pour un accompagnement d’un montant total de 176.150.000 Fcfa.