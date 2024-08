Tchad : au Sila, l’UNICEF offre un don de matériels à la délégation de l’Eau et de l’Energie

Le préfet du département de Kimiti Adoum Hassan Foudda, a réceptionné ce jeudi, 29 août à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, en présence du délégué Ibrahim Allamin Yacoub, et du représentant de l'UNICEF, un don de l'UNICEF.



Cet important don est constitué d : un engin à deux roues, une table de bureau avec de retour, des ordinateurs portables, imprimantes multifonctions, scanners, une chaise de bureau, un fauteuil de direction ergonomique, sept chaises visiteurs, un ensemble de deux pièces, une table de bureau pour réunion, un carton de 5 rames de papier A4, 3 paquets de 12 pièces de chemises à rabat, 6 pièces de chemise cartonnée, 17 pièces d'enveloppes A4, etc.



Ces outils sont destinés à la délégation de l'Eau et de l'Energie, dans le cadre de l'amélioration des activités WASH dans la province du Sila. Ces équipements permettront à la délégation de faciliter le suivi des activités WASH dans la province.