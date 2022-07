Tchad : au Sila, la population proteste contre la mauvaise qualité de réseau

À Goz Beida, une dégradation de la qualité de réseau est particulièrement ressentie en soirée. Le gouvernement et les opérateurs doivent agir, estiment les habitants. "En journée, le réseau est perturbé tandis que dès 18 heures, le réseau est très limité", explique un citoyen de Goz Beida.



Il y a quelques jours, des habitants ont exprimé leur colère dans le département d'Adde. Ils dénoncent une passivité des opérateurs et formulent plusieurs doléances : mauvaise qualité de réseau et de connexion, interruption brutale des communications et problème de validité des crédits de communication.



Le chef de canton d'Adde explique que le 7 juillet, la population, dans un élan de colère, a enlevé le câble d'une antenne V-Sat et détruit un panneau solaire alimentant une antenne. Le chef-lieu du département est actuellement sans réseau.



La population du Sila s'estime lésée et demande un effort de la part des opérateurs téléphoniques pour améliorer la situation. Du côté des opérateurs, l'on assure que des efforts constants sont déployés pour améliorer le réseau sur toute l'étendue du territoire.