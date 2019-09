Tchad : au Sila, la société civile appelée à s'impliquer pour le désarmement et la paix

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a rencontré lundi matin les différents responsables et présidents d'associations de la société civile de la province, dans le cadre d'une prise de contact.



Le gouverneur a indiqué que depuis sa prise de sa fonction à la tête de la province de Sila, la situation est sanglante. Il a ainsi voulu voir les responsables des associations de la société civile car la province est en état d'urgence.



"Les femmes et les hommes doivent pleinement jouer leur rôle pour le retour de la paix au Sila", a-t-il indiqué.



Le gouverneur a souligné que la paix au Sila dépend de tous les hautes responsables et les différents chefs d'association. Il leur a demandé de faire un plaidoyer actif auprès de la population afin de la sensibiliser pour que les armes détenues illégalement soient remises dans un bref délai, avant que les services de désarmement ne prennent le relai.



"Chaque personne doit se mettre à sensibiliser ses familles et surtout les engins doivent être amenés", a précisé le gouverneur.



Le maire de la ville de Goz Beida, Mahamat Assoir, a également appelé à mieux sensibiliser la population afin de "se retourner vers Dieu pour la paix et la cohabitation pacifique".