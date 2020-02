Tchad : au Sila, le MPS sensibilise ses militants pour les élections

Une délégation du parti MPS est en mission de sensibilisation à l'Est du Tchad, dans la province du Sila, où elle poursuit les meetings avec la population depuis la semaine dernière.



A Modeina, près de la frontière avec le Soudan, une localité située à 135 kilomètres de la ville de Goz Beida, la population s'est mobilisée pour accueillir la délégation.



Le secrétaire exécutif du bureau MPS dans la sous-préfecture, Moubarak Issa a remercié la population de la localité pour son soutien massif. Il a appelé à se mobiliser dans l'objectif des élections futures.



Le sous-préfet de Modeina, Salahadine Tidjani s’sat félicité de la visite de la délégation avec à sa tête Mme. Khalie Sakhairoun Ahmat, membre du Bureau politique national du MPS.



Il a évoqué la scolarisation des enfants et des filles à l'école, et a demandé aux militants et sympathisants du parti de se préparer en vue des futures échéances électorales.



Dans son discours, Mme. Khalie Sakhairoun Ahmat, chef de la délégation, a rappelé que les hautes autorités travaillent en permanence pour l’intérêt du pays.



Elle a exprimé sa compassion suite aux violences intercommunautaires qui ont impacté la province l’année dernière, et a expliqué que la période d’état d’urgence qui a pris fin le 19 janvier dernier a atteint son objectif en ramenant le calme.



Mme. Khalie Sakhairoun Ahmat s’est félicité de la saisie d’un important nombre d’armes de guerre, et a demandé à la population d’être patiente à chaque épreuve.



Elle s’est réjouit du fait que la localité d’Adde ait été érigée en département.



Selon elle, la femme est amenée à jouer un grand rôle dans le développement du Tchad, compte tenu de la place importante qui lui est consacrée par le chef de l’État Idriss Déby avec la 4ème République.