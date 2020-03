Tchad : au Sila, le général Gaucher au contact de ses administrés

Une rencontre avec les opérateurs économiques



Face aux opérateurs économiques de la province, le gouverneur leur a demandé de bien travailler pour le développement de la province et du Tchad.



​"Prenez vos responsabilités dès maintenant (...) Ramassez certaines choses qui engendrent des situations et détournent les jeunes de leur avenir, surtout la drogue", a-t-il dit.



Le général Gaucher a rappelé qu'ils ont un rôle essentiel et qu'ils sont amenés à travailler ensemble en étroite collaboration.



"Je suis disponible pour vous parce chaque couche sociale est importante pour le pays et pour la province", a souligné le général N'Dimabeal Boyalnar Gaucher.