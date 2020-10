Tchad : au Sila, le gouverneur au chevet du personnel soignant de Goz Beida

Le gouverneur du Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, a fait une visite inopinée ce vendredi soir à l'hôpital provincial de Goz Beida. Il a été accueilli par le directeur de l'hôpital provincial, Zakaria Hassan Zakaria, et le personnel soignant.



Le général Abdraman Ali Mahamat a visité toutes les salles et les différents bureaux, en passant par la pharmacie.



Le directeur de l'hôpital a évoqué des besoins en fonds et matériels pour le bon fonctionnement de la structure sanitaire. Selon lui, le manque de matériel cause de sérieuses difficultés car des salles sont sans lits ni matelas.



Le gouverneur a insisté sur la responsabilité de tous car, selon lui, le gouvernement a débloqué des fonds pour améliorer les conditions sanitaires. Toutefois, des personnes se livreraient à des pratiques peu orthodoxes. Elles doivent cesser immédiatement, a prévenu le gouverneur.



S'adressant au gestionnaire de la pharmacie, il lui a demandé de faire tout son possible pour améliorer la situation. "Je viendrai très prochainement suivre cette évolution et voir si ça marche", a dit le général Abdraman Ali Mahamat qui insiste sur la transparence.



Pour leur part, les responsables de l'hôpital ont reçu des instructions fermes du gouverneur. Des matériels et des chaises sont déjà disponibles pour pallier aux difficultés.