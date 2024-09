Tchad : au Sila, le gouverneur lance le projet éducation à Goz-Beïda

Ce jeudi 26 septembre, le gouverneur a lancé à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, les travaux de l'atelier du projet « Réponse inclusive et de qualité aux besoins en éducation et des jeunes les plus vulnérables, touchés par la crise au Tchad », fiancé par ÉCHO, et dont la mise en œuvre est assurée par ONG COOPI.



Le chef de projet éducation, Fortuné Tradoumbaye, affirme dans son intervention que le plus grand cadeau du monde est incontestablement les enfants, et le meilleur investissement du monde. L'assurance-vieillesse reste la scolarisation de ceux-ci, sans distinctions.



Quant au délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique, Baradine Tahir, il appelle les parties prenantes à faire montre de plus de détermination pour garantir l'accès à une éducation constructive des enfants.



Ils doivent ouvrir l'œil sur cette responsabilité commune, car le maintien délibéré des enfants en âge scolaire à la maison est une violation de la convention internationale des droits et du bien-être de l'enfant, et reste un acte condamné par la loi tchadienne. Cela a été rappelé par le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo, dans son discours d'ouverture des travaux.



Le Sila est touché par la crise soudanaise, et la conséquence de cette crise impacte négativement les secteurs de l'éducation et de la santé, avec une acuité plus accrue. Ce projet de l'éducation avec un paquet d'activités important, pour encourager la fréquentation et le maintien des enfants à l'école, s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement.



Car la mission principale assignée à l'école est d'encadrer, d'éduquer et d'inculquer des valeurs à nos progénitures. Le gouverneur a saisi cette opportunité pour attirer l'attention des parents qui entravent l'accès des enfants à l'école, au profit des activités génératrices de revenus et autres activités agricoles.



Il a mis en garde les parents défaillants, et il a instruit formellement les responsables éducatifs, à tous les niveaux, de ne pas hésiter à prendre des sanctions disciplinaires conséquentes à l’encontre des contrevenants à ces mesures.



Enfin, le gouverneur a remercié le responsable de l'ONG COOPI et son partenaire ECHO, ainsi que tous les partenaires œuvrant aux côtés du gouvernement, qui s’activent pour redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse.