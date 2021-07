Tchad : au Sila, le nouveau chef d'antenne de l'ONAJES est installé

Le nouveau chef d'antenne de l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) de la province de Sila, Ahmat Abbakar Etnen, a été installé le 26 juillet 2021 à Goz Beida. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives civiles et militaires, notamment le secrétaire général de la province du Sila, Bakono Jacob Vidakna.



L'ONAJES a pour mission d'une part, de soutenir les initiatives des jeunes pouvant contribuer à leurs insertions dans le domaine socio-économique, et d'autre part, de former et sensibiliser les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il a aussi pour rôle d'assurer le suivi technique, la gestion et l'entretien des stades des autres structures sportives sur le territoire national. Dans le souci de lutter contre le chômage, l'ONAJES octroie également des financements aux jeunes porteurs de projets pertinents. C'est ainsi qu'en 2019, 36 jeunes ont reçu un financement à hauteur de 36 millions de Francs CFA dans la province du Sila.



Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province de Sila, Bakono Jacob Vidakna, a demandé aux autorités administratives traditionnelles et religieuses, de soutenir le nouveau chef d'antenne et le responsable administratif et financier, Mahamat Saleh Mallah, pour qu'ils mènent à bien leurs missions. Il appelle à une franche collaboration de tout un chacun, ainsi qu'au respect de la hiérarchie.

Le chef d'antenne sortant, Ahmat Abakar, a lancé un appel vibrant aux jeunes entrepreneurs de s'engager pour le remboursement des crédits octroyés en 2019, afin de permettre aux autres porteurs de projets d'en bénéficier. Ahmat Abbakar Etnen a été nommé par arrêté n° 25 du 07 juillet 2021.