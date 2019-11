Tchad : au Sila, les autorités demandent aux parents d'envoyer les enfants à l'école

Les autorités de la province de Sila ont lancé vendredi un appel aux familles afin qu'elles scolarisent leurs enfants, face à la timide rentrée scolaire.



"C'est vrai que nous sommes en état d'urgence mais ça n'empêche pas d'aller à l'école. Orientez vos enfants vers l'école. Hier, avec la timidité de la rentrée scolaire, le gouverneur s'est rendu dans les écoles pour constater les difficultés et la non présence des élèves. Chers parents, aidez-nous à atteindre nos objectifs", a déclaré le secrétaire général de la province, Oumarou Sandah Makachi, au cours d'une réunion de sensibilisation sur les mesures de l'état d'urgence.



D'après lui, les parents doivent ramener les enfants à l'école, au lieu de les laisser dans les champs.



Plusieurs autres responsables administratifs ont multiplié les appels à la scolarisation des élèves. Ils se sont également engagés à véhiculer le message.



Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse de Sila, Bichara Issa Assama, a prodigué des conseils aux parents d'élèves afin que l'année scolaire se déroule correctement. Il a invité les parents à inscrire leurs enfants.



Le président de l'association des parents d'élèves, Abdelmadjid Hassan Abbo, a demandé aux parents de s'engager dès maintenant car la rentrée scolaire est déjà entamée.



"L'inscription est déjà en cours. Au départ, c'était les parents qui soutenaient le corps enseignant mais de nos jours, c'est la Banque mondiale qui paye les enseignant. Il faut envoyer vos enfants à l'école. Aidez-nous à développer notre localité", a-t-il affirmé.



Par ailleurs, les civils de la province ont été invités à respecter le couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin, instauré dans le cadre de l'état d'urgence.