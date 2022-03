Tchad : au Sila, les familles incitées à scolariser leurs filles

La délégation de la femme de la province de Sila a organisé un débat public de sensibilisation dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), ce 5 mars à l'école du centre de Goz-Beida, en présence des autorités provinciales.



La déléguée de la femme de Sila, Habsita Seid Ibrahim, estime que le constat est amer au Tchad. Car ailleurs dans certaines sociétés africaines, tout comme au Tchad, la majorité des parents ignorent l'importance de la scolarisation des filles. Habsita Seid Ibrahim plaide auprès des partenaires internationaux et nationaux pour appuyer la lutte contre tout ce qui gangrène la scolarisation des filles.



Elle exhorte les parents d'élèves et les enseignants à les soutenir pour accompagner les filles à pousser plus loin leurs études. Pour Habsita Seid Ibrahim, la scolarisation n'est pas destinée seulement aux garçons mais aussi aux filles.