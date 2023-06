Tchad : au Sila, les réfugiés soudanais vivent dans une situation très critique

Suite au conflit opposant les troupes de force de soutien rapide et l'armée régulière, la situation des réfugiés soudanais présents sur le sol tchadien ne cesse de se détériorer avec le début de la saison des pluies.



À Addé et à Andressa, localités situées dans la province de Sila, la montée des eaux dans le Ouadi Azoum rend les activités humanitaires extrêmement difficiles. La moindre goutte de pluie suffit pour que les plus de 33 000 habitants du camp d'Andressa ne puissent plus fermer les yeux.



Cette localité, située à seulement 2 km de la frontière soudanaise, abrite des femmes, des enfants, et surtout des milliers de personnes vulnérables. Déjà confrontés à des conditions de vie très difficiles, la saison des pluies vient aggraver leur situation.



L'urgence est présente à tous les niveaux. « Les voies de communication ne sont plus praticables, ce qui entrave l'acheminement de la nourriture et d'autres services en faveur des réfugiés », déplore un responsable humanitaire.



Le site, situé dans une zone inondable, est actuellement isolé, rendant l'accès extrêmement difficile pour les humanitaires et les personnes désireuses d'aider. Pourtant, les réfugiés ont besoin de tout. « Les gens ne mangent pas, le manque d'eau potable est criant et les excréments sont éliminés à l'air libre, faute de toilettes. Nous craignons même un risque d'épidémie », alerte un témoin sur place.



Face à cette situation critique, il est urgent que des mesures soient prises pour apporter une assistance humanitaire adéquate aux réfugiés soudanais vivant dans la région du Sila.



Les autorités locales, les organisations humanitaires et la communauté internationale doivent coordonner leurs efforts pour garantir la sécurité, les besoins alimentaires, l'accès à l'eau potable et des conditions sanitaires décentes pour ces personnes vulnérables.



Il est également essentiel d'élaborer des stratégies à long terme pour répondre aux défis auxquels sont confrontés ces réfugiés, et favoriser leur intégration dans la société tchadienne.