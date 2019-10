Tchad : au Sila, une rentrée scolaire très timide

Cette année, la rentrée scolaire est très timide dans la province de Sila, malgré la reprise des cours depuis le 1er octobre. Les élèves ne viennent pas en cours ou sont en retard. Cette situation s'explique pour plusieurs raisons, notamment la suspension des salaires d'un certain nombre d'enseignants. La plupart d'entre eux étaient en vacances, soit à N'Djamena ou dans leur village. Ils sont bloqués par le manque de moyens financiers pour se déplacer. D'autres enseignants affectés ne sont pas sur leur terrain, ils attendent des clarifications sur leur contrat ou la vérification de leur diplôme.



Le non paiement des subsides de certains maitres communautaires entraine leur démotivation, alors qu'ils constituent près de 80% des enseignants de la province.



D'autres raisons expliquent l'absentéisme scolaire des élèves ; certains sont retenus dans les champs par leurs parents pour profiter des pluies et réaliser les récoltes.