Tchad : au Sud, le coordonateur de l'action gouvernementale veut un "soutien massif" aux autorités

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, a appelé vendredi les habitants de la province du Logone occidental à soutenir massivement le chef de l'Est, dans un discours aux allures de pré-campagne législative.



"Le Logone occidental en général et la ville de Moundou en particulier ont besoin du soutien du chef de l'Etat, et ce soutien n'a jamais manqué. Le exemples de développement sont légions, palpables, visibles sans télescope. Le chef de l'Etat est en droit d'attendre des populations du Logone occidental un soutien massif au regard de la dimension des grands travaux et d'importantes unités industrielles dans la région", a souligné Kalzeubet Pahimi Deubet.



Selon lui, "il y a un temps pour tout. Moundou doit prendre conscience du rôle moteur qu'il doit jouer dans le microcosme collectif tchadien aux côtés du président de la République. Je dis aux côtés du président de la République. L'heure est donc à une prise de conscience mes chers frères. Chaque moundoulaise, chaque moundoulais est ici interpellé".



"Vous avez de la sérénité, de la cohésion, de la paix et une cohabitation pacifique nécessaire pour impulser le développement de votre province et partant celui du Tchad. Sachez lire la direction du vent. Sachez lire la direction d'un vent favorable.et un vent favorable ne peut aller que dans la direction de celui qui prend à coeur les intérêts réels et les aspirations du peuple tchadien. L'action du chef de l'Etat s'inscrit bel et bien dans cette posture et position", a ajouté le ministre d'Etat.



Kalzeubet Pahimi Deubet s'est rendu à Moundou était la tête d'une importante délégation composée de quatre ministres pour le lancement de la campagne cotonnière 2019-2020 : la ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles, Mme. Madjidian Padja Ruth ; le ministre de l’Élevage et des Productions Animales, Gayang Souaré ; le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mahamat Hamid Koua ; et le ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.