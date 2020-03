Tchad : au Wadi Fira, les autorités vulgarisent le budget citoyen 2020

Le gouverneur de la province de Wadi Fira a présidé vendredi les travaux de l'atelier de vulgarisation du budget citoyen 2020 organisé par le ministère des Finances et du Budget.



Le lancement a eu lieu dans la salle de conférence de l'école régionale de santé et des affaires sociales de Billtine.



Les recettes totales pour 2020, sont évaluées à 1210 milliards y compris les dons. Quant aux dépenses totales prévues pour 2020 et qui prennent en compte les charges d’amortissement, celles-ci se chiffrent à 1326 milliards environ, contre 1106 milliards de FCFA en 2019, soit une hausse de 20%.



La loi des Finances consacre au moins 34% de toutes les dépenses primaires aux secteurs sociaux à savoir : l’éducation Nationale, la Santé, l’action sociale, l’Elevage, l’Agriculture, l’Environnement et la Formation professionnelle, conformément au programme qui lie le Tchad au Fonds Monétaire international.



Dans le même sillage, tous les grands hôpitaux de N'Djamena et ceux des provinces verront leurs allocations augmentées. Cette approche permet d’améliorer la qualité des services et des prestations de santé au profit des populations.



حاكم اقليم وادي فيرا يترأس اعمال الورشة الترويجية المنظمة من قبل وزارة المالية والميزانية ٢٠٢٠ في صالة الاجتماعات للمدرسة الاقليمية للصحة والشؤون الاجتماعية بيلتين