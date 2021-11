Tchad : au cimetière de Toukra, des fidèles mobilisés pour la Toussaint

Certains fidèles rencontrés livrent leurs impressions : "cette journée n'est pas comme celle des années précédentes, simplement parce que certains fidèles n’ont pas pu identifier les demeures de leurs parents. Avec la crise sanitaire qu’a connu le monde en général et le Tchad en particulier, les cimetières n’ont pas été nettoyés l’année dernière’’.



Pour d’autres, la journée de la Toussaint est d’abord la fête des saints. Et elle est une journée spéciale pour les catholiques.



La Toussaint est une journée dédiée aux morts et donne l’occasion aux fidèles catholiques d’être proches de leurs ancêtres.