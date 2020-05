Tchad : au marché de Mongo, la sensibilisation s'accentue contre la Covid-19

Le comité de crise de la ville de Mongo a mené mercredi une opération de sensibilisation au marché moderne de la ville de Mongo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Elle a eu lieu en présence du maire de la commune urbaine de Mongo et de membres du comité. À cette occasion, 100 masques ont été distribués à la population.



Le maire de la commune de Mongo, Hassan Souleymane Adam, a indiqué que cette sensibilisation vient à point nommé avec la propagation de la pandémie, notamment au Guéra.



Pour lui, la population est invitée à faire preuve de vigilance et à être active pour faire face à cette pandémie.



Seul le respect des mesures barrières peut être l'obstacle à la propagation de Covid-19, insiste le maire, ajoutant que l'heure est grave avec les cas testés positifs en date du 26 mai 2020 à Mongo.



Il exhorte la population à faire preuve d'attention et de rigueur afin de bouter hors de la province du Guéra cette pandémie et du Tchad en général.



Le coordonnateur du comité de crise, Baïwa Mackaye Hatap, précise que face à cette pandémie et pour lutter contre celle-ci, tout le monde est impliqué et la tâche est partagée. Selon lui, la seule et unique solution reste l'application des mesures barrières.



À ce jour, la province du Guéra a enregistré quatre cas de Covid-19, selon les chiffres du ministère de la Santé publique.