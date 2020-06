Tchad : au marché de Mongo, une grande sensibilisation de la Croix Rouge

Dans le cadre de ses activités de la lutte contre le coronavirus à travers la sensibilisation, la Croix Rouge provinciale du Guéra a organisé mercredi une grande sensibilisation au marché hebdomadaire de la ville de Mongo.



Les trois portes d’entrées dudit marché ont été prises d’assaut dès 7 heures du matin par les volontaires de la Croix Rouge. Entre leurs mains, des savons, des dépliants ainsi que des dispositifs de lavage des mains.



Au cours de cette descente sur le terrain, les membres volontaires de la Croix Rouge ont profité pour sillonner l’ensemble du marché avec deux véhicules transportant des baffles et deux micros pour délivrer un message axé sur le respect des mesures barrières.



Le président de la Croix Rouge provinciale du Guéra, Ahmat Kharifene, a mentionné que cette séance de sensibilisation entre dans le cadre de programme de lutte contre la pandémie de Covid-19 initiée par la Croix Rouge depuis l'apparition de ce virus au Tchad.



Il a lancé un appel aux personnes de bonnes volontés afin de venir en aide aux volontaires de la Croix Rouge qui sont tout le temps sur le terrain, bravant la chaleur et la soif.



« Nous avons commencé avec ces activités de lutte contre la Covid-19 et ceci dans le programme de volontariat de la Croix Rouge. Pour ce faire, nous demandons à la population de respecter les mesures barrières et aussi, aux personnes de bonne volonté de venir en aide à nos braves volontaires », a-t-il conclu.



Plusieurs personnes rencontrées sur le terrain au cours de cette séance de sensibilisation ont apprécié cette initiative.