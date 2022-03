Tchad : au moins 120.000 jeunes diplômés sans emploi ont été recensés

La plateforme explique que 120.000 jeunes diplômés sans emploi ont été enregistrés à l'issue du recensement du mois de juillet 2021. L'heure est au bilan. Ce fût une marée humaine qui s'est déversée ce jour au lieu d'affichage. Chacun dans le but de vérifier son nom sur les listes affichées. L'on a observé les vas et vient pendant des heures.



L'un des leaders que nous avons rencontré, Adissou Dibam, explique que le recensement se poursuit. "Comme à l'accoutumée, nous tenons des rencontres ici. Aujourd'hui c'est l'affichage des listes. Comme vous le savez, il y a eu un recensement général des diplômés sans emploi en juillet dernier. La plateforme des diplômés sans emploi du Tchad a décidé d'afficher les listes. Les affiches permettront de voir qui a son nom et qui est omis de la liste. Ceux qui n'ont pas leur nom, nous l'insérons automatiquement car il y a des listes qui sont ouvertes à tous", précise-t-il.



"On s'est rendu compte que le recensement n'a pas pris en compte tout le monde. Actuellement, c'est la première vague. Il y aura la deuxième et la troisième vague", ajoute Adissou Dibam.



Le travail de recensement de la plateforme a été réalisé indépendamment, sans appui extérieur.



D'après le comité en charge du recensement, les ajouts des noms se poursuivent. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'être enrôlés, ils sont conviés chaque dimanche à l'école associée F'DAR du quartier Chagoua dans le 7ème arrondissement pour le faire. La plateforme des diplômés sans emploi au Tchad estime atteindre son objectif, celui d'avoir une base de données fiable pour les partenaires sociaux du Tchad et le ministère de la Fonction publique.