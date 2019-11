Tchad : au moins 73 hangars détruits après l'incendie du marché de Dembé

Le maire de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a déclaré lundi que le bilan provisoire est de 73 hangars incendiés, après l'incendie du marché de Dembé, dimanche à N'Djamena.



"C'est pour la énième fois que le marché de Dembé a pris feu. Les causes de cet incendie sont les mêmes, il s'agit toujours de court-circuit électrique. A plusieurs reprises, mes prédécesseurs et moi-même avons dénoncé les installations électriques dans les marchés ne respectant pas les normes", a déclaré le maire.



Selon lui, "en plus des mauvaises installations électriques, les éléments dépêchés sur les lieux ont découvert la présence de carburant et de bonbonnes de gaz. Ces produits inflammables ont propagé l'incendie, le dégât matériel est énorme. Le bilan provisoire est de 73 hangars incendiés, plongeant ainsi les propriétaires dans une crise financière."



Le maire a précisé qu'il n'y a pas de dégât humain. "L'équipe de la commune qui travaille depuis (hier) matin avec les commerçants pour évaluer les dégâts fournira prochainement le bilan", a ajouté le maire.



L'incendie s'est déclenchée dimanche vers 20 heures au marché de Dembé et s'est rapidement propagé.