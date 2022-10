Tchad : au moins un mort et plusieurs blessés dans les manifestations à Koumra

Au moins une personne a été tuée ce 20 octobre à Koumra, tandis que plusieurs personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital provincial et dans un hôpital privé, à la suite des manifestations violemment réprimées.



Dès 6 heures du matin, des jeunes sont sortis dans différents quartiers dans la commune de Koumra pour protester contre les autorités de transition et exiger le transfert du pouvoir aux civils.



Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de tirs de sommation pour repousser les manifestants.