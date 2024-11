Tchad : au village de Mekapti, les parents d'élèves plaident pour la réfection des bâtiments de l’école

L’école officielle de Mekapti, créée en 1964, a formé de nombreux cadres issus de la sous-préfecture de Mbikou en général, et du village de Mekapti en particulier. Les bâtiments de cette école, construits en 2010 avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD), sont aujourd'hui dans un état de délabrement qui nécessite une réfection.



Cette initiative requiert le soutien des anciens élèves de l’école, et des personnes de bonne volonté. Les parents d’élèves, préoccupés par cette situation, appellent donc à la mobilisation de tous. Le soutien de chacun représente un appui précieux pour le développement du village, en offrant aux enfants des conditions d'éducation adéquates.



Des infrastructures d'accueil appropriées, un enseignement de qualité et le suivi régulier des élèves par les parents, sont des éléments essentiels. Ces conditions interpellent tous les acteurs impliqués dans le système éducatif, y compris l’État, pour un changement nécessaire dans le village de Mekapti.



Bien que situé dans la zone pétrolière de Komé, le village de Mekapti ne bénéficie pas d'infrastructures scolaires adéquates. La construction des hangars pour les classes, dépend des tiges de mil disponibles après les récoltes, ce qui entraîne souvent des retards au début de l’année scolaire.



Il est crucial que les entreprises exploitant le pétrole, s’engagent dans le développement des infrastructures scolaires, pour apporter un soutien concret aux populations rurales.