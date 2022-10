Tchad : "aucune fausse note ne sera tolérée. Le gouvernement a une obligation de résultat" (conseil des ministres)

Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour : la présentation du gouvernement par le premier ministre et la communication du président de la République adressée au gouvernement.



Dans sa communication, le président de la transition a estimé que le gouvernement qui se veut de mission, doit se focaliser sur les attentes du peuple tchadien exprimées souverainement lors du dialogue national.



"Ce gouvernement de mission devra décliner en plans d'actions les résolutions et recommandations issues du dialogue national. Au regard des immenses attentes et des contraintes de temps, le président a insisté sur les gages de confiance et d'assurance à donner à la population en ce moment de catastrophe naturelle", indique le ministre Aziz Mahamat Saleh.



"Le chef de l'État a dit qu'aucune fausse note ne sera tolérée et l'obligation du gouvernement est une obligation de résultat", rapporte le ministre de la Communication.



Le travail du gouvernement devra se faire dans un esprit de cohésion, de solidarité et de complémentarité, a instruit le chef de l'État.