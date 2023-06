Tchad : avancées significatives sur le chantier du futur ministère des Finances à N'Djamena

La visite a été motivée par les avancées significatives réalisées jusqu'à présent, avec une prévision de finalisation dans les deux à trois prochains mois. Le ministre a annoncé cette bonne nouvelle et a encouragé les ingénieurs à redoubler d'efforts pour respecter le délai prévu.



"D'ici deux ou trois mois, nous aurons une meilleure visibilité", a déclaré le ministre. Ce chantier a été relancé en même temps que tous les grands chantiers du pays qui étaient à l'arrêt, et la construction du ministère des Finances a été placée en dernière position en raison de sa dimension, faisant de ce bâtiment l'un des plus grands d'Afrique centrale.



Le ministre a souligné que cette construction apportera de nombreuses améliorations une fois achevée. Le gros du travail est déjà terminé, et il ne reste plus que quelques détails avant que le ministère des Finances puisse emménager.