Tchad : avant son départ au Guéra, le gouverneur Dago Yacoub honore plus de 150 responsables

Le gouverneur de la province du Logone Occidental sortant Dago Yacoub a organisé une cérémonie de remise d'attestations de témoignage de satisfaction pour les uns et attestation de bonne collaboration pour les autres. Ce sont plus de 150 responsables des institutions publiques, parapubliques et privées de la ville de Moundou qui ont reçu des distinctions de la part de Dago Yacoub.



La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce lundi après-midi dans le jardin du gouvernorat.



Justifiant son geste, Dago Yacoub a expliqué que durant les un an et deux mois qu'il a passé à la tête de la province du Logone Occidental, il a bénéficié d'une bonne collaboration et de l'appui de tous. "Grâce à votre appui permanent, j'ai pu gagné la confiance de la population du Logone Occidental dans son ensemble et ceux de la ville de Moundou en particulier", a-t-il dit.