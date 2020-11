Tchad : avis de recrutement d'un coordinateur de projet

Parler et écrire au moins deux des trois langues: français, anglais, arabe ;

Avoir une expérience dans la rédaction d'un rapport ;

Avoir une lettre de recommandation du dernier employeur ;

Avoir l'esprit de travail en groupe sur la base de confiance ;

Ayant l'esprit d'initiatives ;

S'opposant à toute forme de régionalisme, de corruption et de détournement qu'elle soit passive ou active ;

Être ponctuel au travail ;

Être discret et ne pas divulguer les activités professionnelles ;

Avoir un moyen de transport est un plus.

Dans le cadre d'un projet « Convention de subvention » alloué par un partenaire, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) est à la recherche d'un coordinateur (femme ou homme) ayant une compétence et expérience dans la gestion d'un projet à N'Djamena, au quartier de Ndjari Blamatom, non loin du lycée Dar Toumai.Profil recherché :Durée de contrat : 3 à 4 mois avec un test de deux semaines.Envoyer une lettre de motivation accompagnée d'une photo et d'un C.V. à l'adresse suivante : yacoubahmat@aol.com.