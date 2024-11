Tchad : avoir les lèvres gercées, un problème quotidien en période de froid

En cette période de froid et de vent, la peau des lèvres, fine et sensible, est particulièrement exposée au dessèchement.



Cette sensation de sécheresse pousse souvent certaines personnes à humidifier leurs lèvres avec la salive, mais c’est un mauvais réflexe.



Alors, comment garder les lèvres hydratées au quotidien ? La peau des lèvres est l’une des premières choses que l’on remarque sur le visage, et elle joue un rôle important, notamment dans l’alimentation. Elle affiche également le sourire, souvent au centre de l’attention lors de nos échanges.



Cependant, les lèvres se distinguent des autres parties du corps par leur finesse et leur délicatesse, ce qui les rend plus vulnérables aux facteurs environnementaux, comme la pollution, le tabac, les rayons du soleil, certains médicaments, l’alcool, et même l’alimentation.



Selon un magazine de santé, lutter efficacement contre les lèvres sèches et gercées, en période de froid, passe par l’utilisation de produits naturels, comme certaines huiles végétales (huile d’amande, huile de coco, huile d’argan, huile d’avocat…), et des produits phares comme le beurre de karité ou la cire d’abeille.



Le magazine précise que la majorité des baumes à lèvres sont composés d’huile, de beurre et/ou de cire, et conseille d’utiliser des baumes 100 % d’origine naturelle et, de préférence, biologiques. En plus des produits hydratants, il est essentiel de boire de l’eau tout au long de la journée, car le vent et le froid sont des ennemis de la peau des lèvres.



Prendre soin des lèvres en cette période est important et concerne tout le monde : hommes, femmes et même enfants. L’utilisation quotidienne de miel, de beurre de karité et d’huile est particulièrement bénéfique pour prévenir le dessèchement.