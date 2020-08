Tchad - baccalauréat : au premier jour, des épreuves plutôt "abordables" pour les candidats

Vidéo. Les candidats ont abordé les premières épreuves du baccalauréat avec enthousiasme ce lundi. Globalement, ils estiment que l'épreuve de français a été "abordable".



Le premier sujet est ainsi libellé : "Dans une argumentation développée et s'appuyant sur des exemples précis, dites si le travail constitue un aspect de notre existence difficile à supporter ou au contraire ce qui nous porte et non ce qui nous dégrade".



Le deuxième sujet est intitulé comme suit : "Le progrès scientifique et technique est-il toujours positif ?", tandis que le troisième sujet est un texte avec des questions.