Tchad : bannir les pratiques inciviques, la recommandation du DG de la SNE aux cadres et techniciens

Lors de son discours d'installation, le général Ramadan Erdebou a souligné les défis auxquels est confrontée la SNE. La plupart des centrales thermiques diesel utilisées pour produire de l'électricité sont très coûteuses, le taux de recouvrement est faible et l'entreprise doit faire face à plusieurs projets en cours qui ne sont pas exécutés. De plus, le manque de gasoil complique encore la mission de la SNE. Cependant, le directeur général a appelé à l'implication de tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que des pouvoirs publics pour relever ces défis.



Le général Ramadan Erdebou a également exhorté les cadres et techniciens de la SNE à respecter strictement le règlement intérieur, la déontologie et la rigueur, et à bannir les pratiques inciviques et peu orthodoxes telles que les lobbyismes de groupuscules tapis dans l'ombre et les conflits d'intérêts. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à ces mauvaises pratiques afin de permettre à la SNE de retrouver sa lettre de noblesse.



Enfin, le directeur général entrant a imploré une fois de plus tous les membres de la SNE de relever les défis de la crise énergétique, en mettant en avant le slogan « Servir, et non se servir ». Avec l'implication de tous, la SNE peut surmonter ces défis et jouer un rôle clé dans le développement énergétique du pays.