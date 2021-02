Tchad : bientôt un mécanisme de prévention, gestion et répression des conflits

La résurgence des conflits meurtriers dans la province de la Tandjilé a amené mercredi le chef de l'État a réagir, au cours d'une rencontre avec l'administration territoriale. D'après le président, certains administrateurs se détournent de leur mission en tirant profit dans la division des tchadiens.



Le Gouvernement mettra en place un mécanisme pour prévenir, gérer et réprimer les auteurs, co-auteurs et complices des conflits, a-t-il indiqué.



Le président a estimé que les conflits qui deviennent récurrents donnent un visage méconnaissable à la Tandjilé connue historiquement comme un grand acteur dans le renforcement de l’unité nationale.



"Les autorités administratives, traditionnelles, religieuses doivent s’assumer et jouer pleinement leur responsabilité s’agissant de la paix, de la cohésion sociale mais aussi de l’efficacité de l’administration", selon le chef de l'État qui a notamment mis l'accent sur la lutte contre l’absentéisme chronique des agents de l’Etat.