Tchad : bilan du PND à mi-parcours, 1883 milliards Fcfa décaissés en 2017 et 2018

1883 milliards Fcfa ont été décaissés en 2017 et 2018, selon le rapport de la revue à mi-parcours du Plan national de développement (PND) 2017-2021 qui mentionne les indicateurs de mise en oeuvre, de performances, des entraves et des perspectives.



Le comité de pilotage du PND a organisé mercredi un atelier de validation politique des documents de la première revue à mi-parcours.



Les décaissements proviennent des appuis de 15 partenaires techniques et financiers. Ils se chiffrent plus précisément à 530 milliards Fcfa en 2017 et 1353 milliards Fcfa en 2018.



Le taux de décaissement global pour ces deux années est d'environ 42%.



Selon le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, l'insuffisance ou l'inefficacité de suivi-évaluation est l'une des causes des échecs de la mise en oeuvre des projets dans les pays en développement.