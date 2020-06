Tchad : biodiversité, un appel à la responsabilité et au changement de comportement

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a fait jeudi une déclaration a l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.



L’événement est placé sous le thème : « la Biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle ».



Selon le ministre Brahim Mahamat Djamaladine, la commémoration de cette journée, dans ce contexte de pandémie de coronavirus, nous rappelle le lien entre les zoonoses, qui sont des maladies qui se transmettent entre les animaux et les hommes, et la perte de biodiversité.



“Selon certaines sources, la pandémie que nous vivions présentement, serait partie de la destruction des habitats des pangolins et des chauves-souris. Devenue désormais, « une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, la biodiversité », a été retenu comme thème de cette année pour la journée de l’environnement”, souligne le ministre.



A travers ce thème, c’est un appel à une action urgente pour lutter contre la perte accélérée des espèces et la dégradation du monde naturel.



“Nous sommes désormais tenus, tous, à réfléchir à la manière dont nous pouvons agir au quotidien, afin de réduire de façon considérable la perte de la biodiversité nécessaire à notre existence. Plus de la moitié de l’oxygène de notre atmosphère est produit par la planète. A titre illustratif, un arbre mature purifie notre air, en absorbant 22 kilos de dioxyde de carbone et en libérant de l’oxygène en échange. Dans le monde, un (1) million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction, en grande partie à cause des activités humaine”, explique le chef du département ministériel.



“Une augmentation de la dégradation de nos ressources végétales et animales”





D’après le ministre Brahim Mahamat Djamaladine, “au Tchad, même si nous ne disposons pas de statistiques actualisées, malgré les efforts incommensurables déployés par les pouvoirs publics, nous constatons avec beaucoup de regret une augmentation de la dégradation de nos ressources végétales et animales due à des évènements climatiques extrêmes, mais aussi et surtout à des actions anthropiques liées a un certain incivisme, très déplorable des quelques citoyens.”



“Le gouvernement de la république du Tchad, sous la clairvoyante de son excellence Idriss Deby Itno, président de la république, chef de l’Etat et en adéquation parfaite avec ses engagements nationaux découlant de la vision 2030 et du PND 2017-2021 et internationaux en lien avec l’accord de paris de 2015 sur les changements climatiques les ODD 2030 et l’agenda 2065 de l’union africaine, en matière de protection de l’environnement et notamment de conservation de la biodiversité, s’résolument inscrit dans une dynamique d’actions concrètes et significatives visant a la préservation et la conservation de la nature”, indique Brahim Mahamat Djamaladine.



Il ajoute qu’il y a de cela plusieurs années, par les hautes autorités de la république, la coupe abusive et anarchique du bois vert et de sa carbonisation sur l’ensemble du territoire national a été interdite, avec des résultats encourageants observés par endroit. En décembre 2018, a été réalisé le 6e rapport du Tchad sur la diversité Biologique.



Le ministre se félicite de la préparation avec l’appui de la banque mondiale du projet Albia de développement local et d’adaptation aux changements climatiques dans et autour de la réserve de faune de Ouadi-Achim.



Il appelle solennellement “au sens de responsabilité de toutes les couches sociales et différentes catégories socioprofessionnelles en vue d’un changement radical de comportement dans leurs rapports-vis-à-vis de l’environnement en général et de la biodiversité en particulier.”